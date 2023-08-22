Йдеться про 200 крилатих ракет великого радіусу дії Tomahawk.

Австралія закупить крилаті ракети Tomahawk, які перебувають на озброєнні лише США та Британії.



Про це повідомляє прес-служба Міноборони Австралії.

За даними оборонного відомства країни, Австралія інвестує понад 1,7 млрд австралійських доларів у ударні ракети великої дальності та іншу керовану зброю.



Повідомляється, що країна закупить у США 200 крилатих ракет великого радіусу дії Tomahawk вартістю близько 1,3 мільярда австралійських доларів для есмінців класу Hobart Королівського флоту Австралії.

Крім того, Австралія придбає у США понад 60 ракет AARGM-ER, протирадіолокаційних керованих ракет підвищеної дальності. Крім того, у контракт включені протитанкові керовані ракети Spike Long-Range 2 для озброєння бронемашин Boxer.