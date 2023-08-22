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Австралія закупить крилаті ракети Tomahawk

22 серпня 2023, 12:49
Австралія закупить крилаті ракети Tomahawk
Йдеться про 200 крилатих ракет великого радіусу дії Tomahawk.

Австралія закупить крилаті ракети Tomahawk, які перебувають на озброєнні лише США та Британії.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Австралії.

За даними оборонного відомства країни, Австралія інвестує понад 1,7 млрд австралійських доларів у ударні ракети великої дальності та іншу керовану зброю.

Повідомляється, що країна закупить у США 200 крилатих ракет великого радіусу дії Tomahawk вартістю близько 1,3 мільярда австралійських доларів для есмінців класу Hobart Королівського флоту Австралії.

Крім того, Австралія придбає у США понад 60 ракет AARGM-ER, протирадіолокаційних керованих ракет підвищеної дальності. Крім того, у контракт включені протитанкові керовані ракети Spike Long-Range 2 для озброєння бронемашин Boxer.

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