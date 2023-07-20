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ПОЛІТИКА

Австралія запровадила нові санкції проти росії та білорусі

20 липня 2023, 09:44
Австралія запровадила нові санкції проти росії та білорусі
Фото: Freedman Club
Австралія вже наклала санкції на понад 1 100 людей та організацій з росії.

Австралія 20 липня запровадила санкції проти 35 організацій оборонного, технологічного та енергетичного секторів росії, 10 росіян і білоруських військових.

Про це йдеться в заяві голови МЗС Австралії Пенні Вонг.

У списку:

  • російські компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання Збройним силам рф;
  • російські компанії, що займаються атомною енергетикою та видобутком ресурсів в Арктиці;
  • перший віцепремʼєр росії Бєлоусов і віцепремʼєр Чернишенко;
  • російські оборонні підприємства, включно з найбільшим російським виробником військових вертольотів та його генеральним директором;
  • білоруські високопосадовці, які загрожували суверенітету і територіальній цілісності України.

Австралія вже наклала санкції на понад 1 100 людей та організацій з росії, які підтримують вторгнення в Україну.

Австралія є однієї із найбільших країн, яка не входить до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання Україні.

війнаАвстраліяБілорусьсанкціі проти росії

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