Австралія запровадила нові санкції проти росії та білорусі

Австралія вже наклала санкції на понад 1 100 людей та організацій з росії.

Австралія 20 липня запровадила санкції проти 35 організацій оборонного, технологічного та енергетичного секторів росії, 10 росіян і білоруських військових.

Про це йдеться в заяві голови МЗС Австралії Пенні Вонг.

У списку:

російські компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання Збройним силам рф;

російські компанії, що займаються атомною енергетикою та видобутком ресурсів в Арктиці;

перший віцепремʼєр росії Бєлоусов і віцепремʼєр Чернишенко;

російські оборонні підприємства, включно з найбільшим російським виробником військових вертольотів та його генеральним директором;

білоруські високопосадовці, які загрожували суверенітету і територіальній цілісності України.

Австралія вже наклала санкції на понад 1 100 людей та організацій з росії, які підтримують вторгнення в Україну.

Австралія є однієї із найбільших країн, яка не входить до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання Україні.