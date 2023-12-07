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ПОЛІТИКА

Австралія запровадила санкції проти росіян за отруєння опозиціонера Кара-Мурзи

07 грудня 2023, 09:51
Австралія запровадила санкції проти росіян за отруєння опозиціонера Кара-Мурзи
Фото: Freedman Club
Австралія також запровадила цільові фінансові санкції та заборони на поїздки щодо десяти осіб, включаючи заступника російського міністра, які пов'язані з політично вмотивованим арештом, судовим процесом та винесенням вироку пану Кара-Мурзе.

Австралія запровадила санкції проти 13 росіян, які причетні до отруєння опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзи.

Про це повідомляє Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Сьогодні Австралія ввела цільові фінансові санкції та заборони на поїздки щодо трьох агентів Федеральної служби безпеки (ФСБ), причетних до отруєння російського опозиціонера та журналіста Володимира Кара-Мурзи у 2015 та 2017 роках.

Австралія також запровадила цільові фінансові санкції та заборони на поїздки щодо десяти осіб, включаючи заступника російського міністра, які пов'язані з політично вмотивованим арештом, судовим процесом та винесенням вироку пану Кара-Мурзе.

"Ті, хто несе відповідальність за жахливі репресії Росії проти громадянського суспільства, правозахисників, незалежних журналістів, діячів опозиції та груп меншин, мають бути притягнуті до відповідальності", - заявила Пенні Вонг.

Згідно зі списком, опублікованим на сайті уряду Австралії, під санкції, зокрема, потрапили:

  • судді Мосміськсуду Віталій Білицький та Катерина Дорохіна,
  • суддя Басманного районного суду Олена Ленська,
  • прокурор Борис Локтіонов,
  • заступник голови Мін'юсту Олег Свириденко,
  • начальник Головного слідчого управління Денис Колесников,
  • слідчий Головного слідчого управління СКР Андрій Задачин.
  • Справа Кара-Мурзи

Журналіста та опозиційного політика намагалися отруїти у 2015 та 2017 роках.

Попри початок повномасштабної війни в Україні, російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза залишився у росії. Навесні 2022 року його було затримано за звинуваченням у поширенні фейків про російську армію, а потім проти нього порушили ще дві кримінальні справи та звинуватили у державній зраді.

У середині квітня 2023 року Кара-Мурзу засудили до 25 років позбавлення волі. Справу розглядали у закритому режимі.

Австраліясанкціі проти росії

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