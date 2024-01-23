Австралія запровадила санкції проти російського хакера через атаку на страхову компанію – Reuters

Хакери здійснили одну з найбільших крадіжок даних, яка торкнулася близько 10 мільйонів клієнтів.

Австралія наклала санкції на росіянина за його роль у кібератаці на страхову компанію Medibank.



Про це повідомляє Reuters.

Цілеспрямовані фінансові санкції та заборона на в'їзд були застосовані до громадянина росії Олександра Єрмакова після того, як австралійська влада зв'язала його зі зломом Medibank.



"Ці люди боягузи і покидьки. Вони ховаються за технологіями, і сьогодні австралійський уряд показує, що здатен розкрити, хто ви, і переконатися, що ви несете відповідальність", - заявила міністр внутрішніх справ Клер О'Ніл.

Зазначається, що це перший випадок, коли Австралія застосувала свою систему кіберсанкцій з моменту законодавчого прийняття в 2021 році. Вони передбачають кримінальну відповідальність за надання Єрмакову будь-яких активів, включаючи криптовалютні гаманці або платежі "програм-вимагачів".

Варто зазначити, що в 2022 році австралійська страхова компанія Medibank заявила, що хакер вкрав особисту інформацію 9,7 мільйона нинішніх і колишніх клієнтів і оприлюднив дані у "даркнеті".