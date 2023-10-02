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Австралійська компанія відправила Україні антидронову систему Slinger

02 жовтня 2023, 19:53
Австралійська компанія відправила Україні антидронову систему Slinger
Wikipedia
Вона допоможе Україні краще захистити небо.

Австралійська компанія виготовила і передала Україні систему-вбивцю дронів Slinger. 

Про це заявив представник компанії Electro Optic Systems Метт Джонс, повідомляє ABC.

Систему збирають на промисловому майданчику в Канберрі (Австралія), вона допоможе Україні краще захищатися від атак російських дронів.

Гармата, встановлена на кузові пікапа, відстежує ціль і є частиною системи озброєння, яка збиває ворожі дрони. Ця система називається Slinger і вона призначена для боротьби з дронами за ціною, яку може дозволити собі Україна.

Метт Джонс сказав, що компанія бачить масове поширення загроз від дронів, якими атакують Україну.

"Проблема в тому, що типи систем, які Україна зараз використовує для боротьби з дронами, занадто дорогі, щоб знищити ціль вартістю 10 000 або навіть 1000 доларів", - сказав він.

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян заявив, що війна назавжди змінила Україну, а дрони відіграють величезну роль над лінією фронту.

Іранська модель дрона "Шахед", використовувана росією для ураження танків і міст, коштує близько 31 000 доларів.

"До недавнього часу нам доводилося використовувати дуже дорогі ракети, щоб збивати такі об'єкти", - сказав Раян.

Інженер-випробувач компанії EOS Шарлотта Каппер розповіла, що система Slinger використовує складну технологію для досягнення результату. Вона використовувала джойстик, щоб стежити за дроном на екрані наведення системи.

"Я просто стежу за тим, щоб він залишався на правильному шляху, і коли ми отримаємо сигнал, ми зможемо вистрілити і збити дрон", - сказала вона.

Вона уточнила, що цьому дуже швидко і легко навчитися. Людині не потрібно багато знати про технологію.

Протидронний бойовий модуль виробництва австралійської компанії Electro Optic Systems, обладнаний 30-мм автоматичною гарматою Bushmaster M230LF.

Прицілювання відбувається за допомогою оптико-електронного комплексу з нічним інфрачервоним детектором (може обертатися незалежно від гармати) і 4D-радара Echodyne EchoGuard, також модуль оснащений датчиком вітру. Разом із новітніми боєприпасами виробництва Northrop Grumman з радіочастотним наближенням, згідно із заявами виробника, комплекс може точно вражати малі БПЛА одним пострілом.

Невелика вага (до 400 кг) дає змогу встановлення на легку техніку, як-от HMMWV або "Козак".

 

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