Австралійські та канадські радіостанції відмовилися від пісень Майкла Джексона

Таке рішення пов’язане із новими обвинуваченнями проти покійного співака щодо сексуального насильства над дітьми

Частина радіостанцій в Австралії, Канаді та Новій Зеландії відмовилися пускати в ефір пісні Майкла Джексона.

"У світлі того, що в даний момент відбувається, SmoothFM наразі не грає жодної пісні Майкла Джексона", - заявив програмний директор компанії Nova Entertainment Пол Джексон, інформує AFP.

Крім того, у Новій Зеландії пісні поп-зірки також практично повністю відсутні в ефірі після того, як їх зняли з плейлистів дві найбільші радіомережі країни - MediaWorks і NZME.

"Ми не вирішуємо, чи винен Майкл Джексон у педофілії, ми просто стежимо за тим, щоб наші радіостанції грали музику, яку хочуть почути люди", - наголосив директор з контенту MediaWorks Леон Вратт.

Він підкреслив, що рішення було "відображенням аудиторії та її уподобань".

Десятки канадських радіостанцій також заявили, що поки не будуть включати до своїх плейлистів пісні Майкла Джексона.

Така ситуація з треками поп-зірки виникла після виходу в ефір фільму "Залишаючи Неверленд", в якому двоє чоловіків стверджують, що роками зазнавали сексуального насильства з боку Джексона. Наразі, про випадки сексуального насильства з боку покійної зірки заявили вже 11 осіб, яким на момент ймовірних інцидентів було від 7 до 14 років.