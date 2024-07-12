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ПОЛІТИКА

Австралійську військову звинуватили у шпигунстві на користь росії

12 липня 2024, 12:47
Австралійську військову звинуватили у шпигунстві на користь росії
Фото: Freedman Club
Підозрювані — 40-річна Кіра Корольова і 62-річний Ігор Корольов.

Австралійську військову та її чоловіка затримали в їхньому будинку в Евертон-парку, передмісті Брісбену (Австралія), за підозрою в шпигунстві на користь росії.

Про це повідомляють BBC та ABC News.

Підозрювані — 40-річна Кіра Корольова і 62-річний Ігор Корольов. Обидва родом з рф, але є громадянами Австралії. Поліція вважає, що вони могли отримати "матеріали" і дані про Збройні сили Австралії, щоб поділитися ними з москвою. Корольова таємно їздила до росії під час відпустки, а потім попросила чоловіка дістати дані з її робочого копмʼютера і переслати їй конфіденційні матеріали.

Згідно із законами Австралії, як військовослужбовиця, Корольова мала повідомляти про будь-які закордонні поїздки, але не зробила цього. Чи передало подружжя москві якісь секретні дані, поки невідомо. Слідство це ще встановлює.

Корольова та її чоловік постали перед судом у Брісбені в п’ятницю за одним пунктом звинувачення в підготовці до шпигунства, що передбачає максимальний термін ув’язнення до 15 років. Якщо провину Корольової доведуть, то її покарання буде суворішим.

Австраліяшпигунстворосія загроза

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