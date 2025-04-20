Австралійцю, який воював у ЗСУ, загрожує 15 років у росії

Австралія не відмовляється від свого громадянина і продовжить виступати на його захист.

росія висунула звинувачення полоненому австралійцю Оскару Дженкінсу, який воював на боці України як доброволець.

Про це повідомляє австралійський мовник Nine News.

Дженкінсу закидають найманство. За даними медіа, прокуратура окупованого Луганська стверджує, що він воював проти російської армії з березня по грудень 2024 року та отримував за це від $11 000 до $15 000 на місяць. Добровольцю загрожує 15 років увʼязнення.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко відкинув ці звинувачення. Він підкреслив, що боєць має офіційний контракт із ЗСУ, тож на нього поширюється міжнародне право. Відповідно, до Дженкінса мають ставитися як до військовополоненого.

"Я не був здивований, адже я бачив багато інших іноземців, яким висунули звинувачення в росії, в тому числі деяких журналістів. Ми сподіваємося і не втрачаємо надії, що врешті-решт нам вдасться його [Дженкінса] обміняти", — каже Мирошниченко.

Австралія також не відмовляється від свого громадянина і продовжить виступати на його захист, заявив премʼєр-міністр країни Ентоні Альбанезе.