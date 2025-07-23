Австрія допускає розміщення військ в Україні після закінчення війни

За словами глави Міноборони Австрії, за останні 50-60 років сотні тисяч австрійських солдатів взяли участь у миротворчих місіях за кордоном.

Міністерство оборони Австрії готове розглянути питання щодо розміщення своїх військ в Україні після закінчення війни з росією.

Про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер, повідомляє Der Standard.

"Коли буде мир, коли буде прийнято рішення про те, яку місію і хто її очолить, тоді ми оцінимо, як ми можемо зробити найкращий внесок", - сказала Таннер.

Вона підкреслила, що Австрія ніколи не відмовлялася від розгляду питання, чи повинна вона брати участь у цій миротворчій місії.