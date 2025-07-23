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Австрія допускає розміщення військ в Україні після закінчення війни

23 липня 2025, 20:35
Австрія допускає розміщення військ в Україні після закінчення війни
Фото: yugopolis
За словами глави Міноборони Австрії, за останні 50-60 років сотні тисяч австрійських солдатів взяли участь у миротворчих місіях за кордоном.
Міністерство оборони Австрії готове розглянути питання щодо розміщення своїх військ в Україні після закінчення війни з росією.
 
Про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер, повідомляє Der Standard.
 
"Коли буде мир, коли буде прийнято рішення про те, яку місію і хто її очолить, тоді ми оцінимо, як ми можемо зробити найкращий внесок", - сказала Таннер.
 
Вона підкреслила, що Австрія ніколи не відмовлялася від розгляду питання, чи повинна вона брати участь у цій миротворчій місії.
 
"Поки триває війна, питання про участь у місії не може навіть виникнути. Було зрозуміло, що солдати з нейтральної Австрії не будуть відправлені в країну, що воює. Про це не може бути й мови, це конституційно неможливо", - додала міністр.
 
Таннер наголосила, що Австрія є нейтральною у військовому плані.
 
"З іншого боку, ми робимо дуже значні внески в рамках спільної політики безпеки та оборони ЄС", - зазначила вона.

 

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