Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Австрія думає про вступ до НАТО

20 червня 2025, 20:09
Австрія думає про вступ до НАТО
Фото: yugopolis.ru
З 1955 року країна має стутус нейтралітету.

На сьогодні нейтральна Австрія може розглянути можливість членства в Альянсі, якщо Словаччина вийде з нього.

Про це інформує Dennik N із посиланням на екс міністра оборони Австрії Вернера Фасслабенда.

Міністр заявив, що Австрія повністю оточена країнами-членами НАТО, тому в разі атаки зі сходу країна розраховує, що росії доведеться спочатку пройти через Словаччину, що перебуває в НАТО.

"Якби Словаччина вийшла з НАТО, це погіршило б безпекову ситуацію і для Австрії. Це, безумовно, спричинило б велику дискусію про членство Австрії в НАТО і про можливий вступ до НАТО", - сказав екс міністр і чинний і є директор Австрійського інституту європейської та безпекової політики. 

Він також вважає, що Австрія має вигоду зі свого географічного положення.

"Це одна з причин, через яку кажуть, що Австрії нині не загрожує безпосередня небезпека. Вона оточена країнами-членами НАТО і, отже, перебуває у відносній безпеці", - сказав Фасслабенд.

Він звернув увагу, що австрійський уряд вирішив значно збільшити витрати на оборону, адже "він усвідомлює, що нейтралітет не є щитом від будь-якої зовнішньої загрози".

Австрія оголосила свій нейтралітет ще в 1955 року. Вона  підписала онституційний закон про постійний нейтралітет.

 
НАТОАвстрія

Останні матеріали

Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється