Австрія думає про вступ до НАТО

З 1955 року країна має стутус нейтралітету.

На сьогодні нейтральна Австрія може розглянути можливість членства в Альянсі, якщо Словаччина вийде з нього.

Про це інформує Dennik N із посиланням на екс міністра оборони Австрії Вернера Фасслабенда.

Міністр заявив, що Австрія повністю оточена країнами-членами НАТО, тому в разі атаки зі сходу країна розраховує, що росії доведеться спочатку пройти через Словаччину, що перебуває в НАТО.

"Якби Словаччина вийшла з НАТО, це погіршило б безпекову ситуацію і для Австрії. Це, безумовно, спричинило б велику дискусію про членство Австрії в НАТО і про можливий вступ до НАТО", - сказав екс міністр і чинний і є директор Австрійського інституту європейської та безпекової політики.

Він також вважає, що Австрія має вигоду зі свого географічного положення.

"Це одна з причин, через яку кажуть, що Австрії нині не загрожує безпосередня небезпека. Вона оточена країнами-членами НАТО і, отже, перебуває у відносній безпеці", - сказав Фасслабенд.

Він звернув увагу, що австрійський уряд вирішив значно збільшити витрати на оборону, адже "він усвідомлює, що нейтралітет не є щитом від будь-якої зовнішньої загрози".

Австрія оголосила свій нейтралітет ще в 1955 року. Вона підписала онституційний закон про постійний нейтралітет.