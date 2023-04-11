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Австрія і надалі підтримуватиме Україну, але без військової допомоги

11 квітня 2023, 14:50
Австрія і надалі підтримуватиме Україну, але без військової допомоги
Джерело: lpnu.ua
Австрія підтримуватиме Україну гуманітарно і економічно.

Міністерка у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер заявила, що її країна підтримуватиме Україну гуманітарно і економічно, але військову допомогу не надаватиме.

Про це вона сказала в інтерв'ю Tagesspiegel.

"Ми завжди висловлювалися дуже чітко. Австрія є військово нейтральною, але в жодному разі не політично нейтральною. Ми солідарні з народом України, підтримуємо його гуманітарно і економічно, але не тоді, коли йдеться про постачання зброї", – зазначила вона.

Попри свою нейтральність Австрія приєдналася до ініціативи НАТО "Небесний щит", спрямованої на посилення інтегрованої системи протиповітряної і протиракетної оборони.

Міністерка пояснила, що таке рішення не суперечить принципу нейтралітету та позаблоковості.

"Нейтралітет Австрії має конституційний статус з 1955 року. Звичайно, з того часу він змінився, особливо після приєднання до Європейського Союзу в 1995 році та можливості виконувати обов'язок допомоги. Все це можливо, навіть якщо ми нейтральні", – зауважила вона.

Едтштадлер додала, що Австрія не блокує жодних рішень про підтримку України з боку ЄС через так зване "ірландське застереження" і "конструктивно утримується".

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