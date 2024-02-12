Австрія і Словаччина відмовилися будувати трубопровід для сполучення з "Дружбою"

Будівництво трубопроводу через Словаччину було ініційовано OMV у 2003 році.

Австрійський нафтогазова компанія OMV та словацька компанія Transpetrol остаточно поховали проект будівництва трубопроводу, який мав транспортувати російську нафту з трубопроводу "Дружба" через Словаччину на НПЗ "Швехат" поблизу Відня.



Про це повідомляє видання ORF.

Проєкт передбачав будівництво 62 кілометрів трубопроводу між НПЗ "Швехат" і Братиславою для приєднання до російського нафтопроводу "Дружба".



Після більш ніж 20 років марних спроб отримати всі необхідні дозволи від Словаччини, подальші інвестиції в цей проєкт вважаються недоцільними.

OMV стверджує, що реалізація проєкту була затримана, перш за все, через енергетичний перехід, який робить будівництво додаткового нафтопроводу неактуальним.

"Але за 20 років також змінилася політична ситуація. Агресивна війна рф проти України, яка розпочалася в лютому 2022 року, змусила Австрію поставити під сумнів свою залежність від російського газу та нафти", - зазначає видання.