Австрія надасть €1 млн для роботи МАГАТЕ в Україні

Австрія фінансово підтримає роботу Міжнародного агентства з атомної енергії з ядерної безпеки в Україні на €1 млн.

Про це пише Укрінформ, зсилаючись на сайт австрійського МЗС.

"Як країна місцезнаходження МАГАТЕ, Австрія підтримає важливу роботу в Україні внеском у розмірі 1 млн євро, половину з яких профінансує міністерство закордонних справ, а половину - міністерство захисту клімату", - пише агенство.

Уряд Австрії підтримує розгортання та роботу МАГАТЕ, яка базується на ротаційній основі на Запорізькій АЕС.

В МЗС Австрії висловили серйозне занепокоєння ситуацією з безпекою на окупованій ЗАЕС, заявивши, що "безрозсудні дії рф поблизу електростанції, які суперечать міжнародному праву, ставлять під загрозу ядерну безпеку і, таким чином, становлять реальну загрозу для Європи".

"російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій повинна нарешті закінчитися. Австрія завжди очолювала міжнародні зусилля з ядерної безпеки. Незалежна і неупереджена робота МАГАТЕ на місцях і його присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження і страхуванням життя. Атака на Каховську дамбу та можливий вплив на постачання води для охолодження на Запорізьку АЕС переконливо доводять важливість цієї місії", - сказав глава МЗС Австрії Александер Шалленберг.