Австрія не хоче, аби Україна вступила в ЄС швидше Балкан

Австрія проти того, щоб Україна вступала до Європейського Союзу за прискореною процедурою, доки Західні Балкани не приєдналися до Євроспільноти.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Вступ України до ЄС: українські та європейські експерти і політики про початок реальних переговорів", - заявила виконувачка обов’язків посла, радниця-посланниця посольства Австрії в Україні Анна-Марія Штайнер.

Вона акцентувала увагу на тому, що для Євросоюзу розширення - це не лише бюрократична вправа, а справжня політична стратегія.

"Австрія виступає за розширення ЄС і надає підтримку Західним Балканам у питанні євроінтеграції", - сказала Штайнер

Вона додала, що Австрія за покрокову інтеграцію країн до ЄС, і ця позиція була сформульована ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Таким був план для Західних Балкан, але мені здається, що схожий план має існувати і для України", - додала політик.

Вона також зауважила, що Україна як країна-кандидат на вступ до ЄС може стати частиною транскордонної мережі, брати участь в проєкті Horizon Europе, у наукових дослідженнях, поступово отримати доступ до європейських бюджетів залежно від досягнень у тій чи інші сфері.

"Чого ми не хочемо - щоб наразі Україна отримала цей прискорений вступ до ЄС, поки Західні Балкани не можуть цього зробити. Ми розуміємо, що цей процес складний. Ми просто хочемо, щоб до всіх було однакове ставлення. Звісно, багато залежить від внутрішніх процесів, бо ким би ви не були – Північною Македонією чи Україною, - ви маєте розвиватися і досягати прогресу", - сказала Австрія проти того, щоб Україна вступала до Європейського Союзу за прискореною процедурою, доки Західні Балкани не приєдналися до Євроспільноти.

За її словами, наразі австрійська сторона бачить величезну мотивацію до реформ в Україні, особливо після повномасштабного вторгнення.

"Ми всі чекаємо на звіт Єврокомісії, щоб зрозуміти, що відбувається. Але ми вже бачимо, що Україна належить до європейської родини", - підсумувала Штайнер.