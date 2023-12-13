Австрія не має наміру заважати вступу України до Євросоюзу – Politico

Але вона хоче позитивних рішень блоку для Боснії.

В Австрії наполягають, що не хочуть блокувати приєднання України до Євросоюзу, але наголошують, що подальший процес розширення ЄС повинен включати позитивні кроки для Боснії.

Про це виданню Politico заявив австрійський посадовець, який обіймає високу посаду..

Якщо ЄС почне переговори про вступ з Україною, Австрія хоче, щоб Євросоюз розпочав перемовини і з Боснією.

"Ми хочемо бачити Боснію і Герцеговину в сім’ї ЄС", – заявила цього місяця міністерка Австрії з питань Європи Кароліне Едштадлер під час візиту до Сараєва, стверджуючи, що вступ країни є "геополітичною необхідністю".

ЄС оголосив Боснію країною-кандидатом на вступ до ЄС наприкінці 2022 року, але Єврокомісія стверджувала, що Боснія має вирішити проблеми з верховенством права, перш ніж вона зможе розпочати повноцінні переговори про членство.

З огляду на можливий старт переговорів ЄС з України, Австрія побачила можливість протиснути інтереси й Боснії.

"Ми не маємо наміру ставати на шляху вступу України до ЄС", – наполіг високопоставлений австрійський посадовець, додавши, що це було б все одно, що "стояти перед товарним потягом".

Однак єдине прагнення Австрії, за словами посадовця, полягає в тому, щоб тихо приєднати Боснію "до задньої частини потяга".