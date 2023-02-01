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ПОЛІТИКА

Австрія не змогла відмовити підсанкційним росіянам з ОБСЄ у візах

01 лютого 2023, 20:35
Австрія не змогла відмовити підсанкційним росіянам з ОБСЄ у візах
Фото: Associated Press
На відміну від Великої Британії та Польщі, Австрія цьогоріч видала візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ для участі у засіданні Асамблеї 23-24 лютого у Відні.

Причину такого рішення дізналося українське інформагентство Укрінформ: "Австрія мусила це зробити відповідно до укладеної з ОБСЄ угоди", адже саме у Відні знаходиться офіційна штаб-квартира ОБСЄ, де традиційно проходять офіційні засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Коментуючи Укрінформу той факт, що більшість членів делегації рф в ПА ОБСЄ перебувають у санкційному списку Євросоюзу, в МЗС Австрії заявили, що "санкції ЄС передбачають виняток із заборони на в'їзд саме для таких випадків – тобто для держав зі штаб-квартирами ОБСЄ та міжнародних організацій".

Австрійське зовнішньополітичне відомство повідомило, що консультувалося з Україною та, що "дозвіл на в'їзд буде дійсний виключно для участі у засіданні організації, яке розпочнеться 23 лютого і завершиться 24 лютого 2023 року".


Австрія

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