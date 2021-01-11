Австрія оновила правила в‘їзду, для українців лишила без змін

Україна, як і раніше, залишається у переліку "інших країн". Це означає, що в’їзд з України до Австрії залишається можливим для всіх цілей подорожей, однак за певних умов

З 1 листопада в Австрії почала діяти оновлена постанова МОЗ щодо правил в’їзду в країну з огляду на пандемію коронавірусу.

Як передає власний кореспондент Укрінформу в Австрії, правила в’їзду до республіки з України залишилися без змін, поїздки з туристичною метою залишаються можливими для вакцинованих.

Нова постанова МОЗ містить оновлений перелік "країн з обмеженим епідеміологічним ризиком", в’їзд з яких до республіки можливий без карантину та реєстрації за умови пред’явлення сертифікату про вакцинацію, довідки про одужання чи негативного результату тесту на COVID-19. У цьому списку нараховується 49 країн, України серед них немає.

Україна, як і раніше, залишається у переліку "інших країн". Це означає, що в’їзд з України до Австрії залишається можливим для всіх цілей подорожей, однак за певних умов. Без попередньої реєстрації та подальшого карантину українці можуть в’їжджати до країни за умови пред’явлення сертифіката вакцинації від COVID-19 або довідки про одужання/наявність антитіл.

Водночас у постанові оновлюється вимога щодо того, коли має бути зроблена остання вакцинація – не більш ніж 360 днів до в’їзду (раніше було 270 днів). Щодо медичної довідки про подолання інфекції протягом останніх 180 днів чи довідки про наявність нейтралізуючих антитіл, то вони мають бути не старшими ніж 90 днів.

Австрія визнає наступні вакцини від COVID-19: Comirnaty/BNT162b2/Tozinameran (INN) від BioNtech/Pfizer; ChAdOx1_nCoV-19/ChAdOx1-S/AZD1222/Vaxzevria/ COVID-19 Vaccine AstraZeneca від AstraZeneca та Covishield від Serum Institute of India; Janssen від Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals; Moderna/mRNA-1273 від Moderna; Sinopharm/BIBP від Beijing Bio-Institute of Biological Products Co-Ltd.; Sinovac-CoronaVac vaccine, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated.

Якщо ж у подорожувальника з України до Австрії не буде сертифікату про повну вакцинацію чи довідки про одужання, то він все одно зможе в’їхати – однак з попередньою онлайн-реєстрацією подорожі та обов’язковим карантином. Водночас під час в’їзду також треба буде надати підтвердження про негативний результат тесту на COVID-19 (ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 год., або тест на антигени, зроблений не раніше ніж за 48 год.). Після в’їзду необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин, який може бути припинений у разі пред’явлення негативного результату тесту, але не раніше ніж на п’ятий день після в’їзду.

Оновлені правила в’їзду до Австрії діятимуть до кінця 2021 року.

Як повідомлялося, з 1 липня в’їзд з України до Австрії став можливим для всіх цілей подорожей. Водночас, щоб в’їхати до країни без попередньої реєстрації та без карантину, треба було надати сертифікат про повну вакцинацію проти COVID-19.