Австрія передасть Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування

Кошти надійдуть на рахунок словенській організації "Міжнародний трастовий фонд" (ITF).

Федеральний уряд Австрії надасть Україні 2 млн євро для гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у Твіттер.

Зазначається, що кошти надійдуть на рахунок словенській організації "Міжнародний трастовий фонд" (ITF).

"Все залишається як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування і надамо 2 млн євро, щоб підтримати ITF у розмінуванні", - йдеться у повідомленні.

Через постійні російські атаки велика частина території України забруднена снарядами і мінами. Ще гірша ситуація на деокупованих територіях, які загарбники, відступаючи, мінували.