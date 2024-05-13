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Австрія підтримує передачу доходів від російських активів для потреб України

13 травня 2024, 16:33
Австрія підтримує передачу доходів від російських активів для потреб України
Фото: yugopolis.ru
Також Австрія й надалі не перешкоджатиме прийняттю Євросоюзом рішень щодо постачання та фінансування зброї та боєприпасів Україні.

Австрія підтримує передачу Україні непередбачуваних прибутків від заморожених активів російського центробанку та не перешкоджатиме фінансуванню Євросоюзом її оборонних потреб.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Федеральне міністерство європейських та закордонних справ Республіки Австрія.

"Австрія підтримує план з надання Україні доходів від інвестування коштів російського Центрального банку", – повідомили у авістрійському відомстві. 

Також там уточнили, що положення про використання непередбачених прибутків, яке зараз розробляється в рамках ЄС, стосується використання доходів від інвестування знерухомлених активів російського центрального банку, а не конфіскації цих активів. 

Тобто йдеться не про конфіскацію коштів Центрального банку, а про використання доходу, отриманого від інвестування.Крім того, Австрія й надалі не перешкоджатиме прийняттю Євросоюзом рішень щодо постачання та фінансування зброї та боєприпасів Україні.

Австріявійна в Україніросія окупантиросійські активи

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