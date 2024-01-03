Австрія понад 10 разів викликала посла росії через війну проти України

У відомстві додали, що продовжуватимуть рішуче відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.

Австрія засуджує загарбницьку війну росії проти України та жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру, у зв’язку з чим посла російської федерації вже 10 разів із 22 лютого 2022 року викликали до австрійського Міністерство закордонних справ.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Австрії.

"Австрія неодноразово займала чітку позицію і засуджувала незаконну, невиправдану і неспровоковану російську загарбницьку війну проти України на всіх політичних рівнях, востаннє – 29 грудня. Це стосується, зокрема, жорстоких атак на цивільну інфраструктуру з численними жертвами. Австрія продовжуватиме рішуче відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України стільки, скільки буде потрібно. З огляду на це з 22 лютого 2022 року російський посол був викликаний вже понад 10 разів. Ми, звісно, залишаємо за собою право на подальші виклики",- йдеться у повідомленні.

Зовнішньополітичне відомство країни нагадало про "важливий і всебічний внесок" Австрії у підтримку України "та особливо постраждалих сусідніх країн": "На сьогодні на двосторонній основі було надано понад 206 млн євро державної фінансової та гуманітарної допомоги".