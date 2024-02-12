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ПОЛІТИКА

Австрія прагне розірвати контракт на імпорт російського газу – міністерка енергетики

12 лютого 2024, 13:59
Австрія прагне розірвати контракт на імпорт російського газу – міністерка енергетики
Фото: yugopolis.ru
Міністр повідомила, що її відомство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження про економічні наслідки припинення контракту і небезпеки збереження залежності від російського газу.

Австрія має намір розірвати довгостроковий контракт із росією на купівлю газу в "Газпрому".

Про це заявила міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер, повідомляє Reuters.

Австрія незабаром після вторгнення росії в Україну 2022 року спробувала покінчити з багаторічною залежністю від доступного російського газу і стала шукати альтернативних постачальників.

Гевесслер заявив, що частка росії в імпорті газу до Австрії в грудні зросла до рекордних 98 % із 76 % місяцем раніше, навіть якщо загальний обсяг імпорту трохи знизився.

"Ринок і енергетичні компанії, які є його частиною, не виконують свій обов'язок щодо зниження залежності від російського газу достатньою мірою. Диверсифікація нашого газового імпорту просувається занадто повільно", - заявила вона.

Міністр повідомила, що її відомство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження про економічні наслідки припинення контракту і небезпеки збереження залежності від російського газу.

"Ми повинні підготуватися до виходу з довгострокових контрактів OMV", - сказала вона.

Нагадаємо, Європейський союз готується запровадити чергові обмеження щодо рф через широкомасштабну військову агресію проти України. Новий "чорний список" планують оголосити 24 лютого, на другу річницю повномасштабного вторгення.

імпортАвстріягаз рф

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