Австрія прагне розірвати контракт на імпорт російського газу – міністерка енергетики

Міністр повідомила, що її відомство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження про економічні наслідки припинення контракту і небезпеки збереження залежності від російського газу.

Австрія має намір розірвати довгостроковий контракт із росією на купівлю газу в "Газпрому".

Про це заявила міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер, повідомляє Reuters.

Австрія незабаром після вторгнення росії в Україну 2022 року спробувала покінчити з багаторічною залежністю від доступного російського газу і стала шукати альтернативних постачальників.

Гевесслер заявив, що частка росії в імпорті газу до Австрії в грудні зросла до рекордних 98 % із 76 % місяцем раніше, навіть якщо загальний обсяг імпорту трохи знизився.

"Ринок і енергетичні компанії, які є його частиною, не виконують свій обов'язок щодо зниження залежності від російського газу достатньою мірою. Диверсифікація нашого газового імпорту просувається занадто повільно", - заявила вона.

Міністр повідомила, що її відомство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження про економічні наслідки припинення контракту і небезпеки збереження залежності від російського газу.

"Ми повинні підготуватися до виходу з довгострокових контрактів OMV", - сказала вона.

Нагадаємо, Європейський союз готується запровадити чергові обмеження щодо рф через широкомасштабну військову агресію проти України. Новий "чорний список" планують оголосити 24 лютого, на другу річницю повномасштабного вторгення.