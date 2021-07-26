Австрія проти запропонованих Єврокомісією обмежень на готівкові розрахунки

Раніше Єврокомісія представила масштабний пакет заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Євросоюзі

Уряд Австрії не підтримує встановлення верхньої межі у 10 тисяч євро для готівкових операцій в рамках представлених Єврокомісією заходів із відмивання коштів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністр фінансів Гернот Блюмель під час відеоконференції з колегами з інших країн ЄС заявив, що готівка є делікатним питанням в Австрії і має принципове значення для громадян для почуття безпеки та свободи.

Австрія також не бачить додаткової вигоди від обмежувальних заходів, а тому виступає проти, додав він.

Раніше Єврокомісія представила масштабний пакет заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Євросоюзі.

У Брюсселі пропонують запровадити верхню межу в 10 тисяч євро для розрахунків готівкою, створити нове відомство для боротьби з відмиванням грошей і ретельніше контролювати обіг криптовалют.

Пропозиції Єврокомісії мають розглянути профільні міністри країн ЄС і Європарламент. При цьому у деяких країнах ЄС вже існують обмеження на готівкові розрахунки. Однак у Німеччині, Австрії, Люксембурзі та на Кіпрі їх поки немає.