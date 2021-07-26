БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУряд Австрії не підтримує встановлення верхньої межі у 10 тисяч євро для готівкових операцій в рамках представлених Єврокомісією заходів із відмивання коштів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Австрія проти запропонованих Єврокомісією обмежень на готівкові розрахунки
Раніше Єврокомісія представила масштабний пакет заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Євросоюзі
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Міністр фінансів Гернот Блюмель під час відеоконференції з колегами з інших країн ЄС заявив, що готівка є делікатним питанням в Австрії і має принципове значення для громадян для почуття безпеки та свободи.
Австрія також не бачить додаткової вигоди від обмежувальних заходів, а тому виступає проти, додав він.
Раніше Єврокомісія представила масштабний пакет заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Євросоюзі.
У Брюсселі пропонують запровадити верхню межу в 10 тисяч євро для розрахунків готівкою, створити нове відомство для боротьби з відмиванням грошей і ретельніше контролювати обіг криптовалют.
Пропозиції Єврокомісії мають розглянути профільні міністри країн ЄС і Європарламент. При цьому у деяких країнах ЄС вже існують обмеження на готівкові розрахунки. Однак у Німеччині, Австрії, Люксембурзі та на Кіпрі їх поки немає.
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26 07 2021 16:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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