Австрія відкрила найбільше родовище газу за 40 років

Після повної розробки родовища Австрія очікує збільшити видобуток свого газу на 50% до 28 млн барелів.

Про це йдеться на сайті компанії OMV.

Свердловина розташована в Нижній Австрії і була пробурена на фінальну глибину 5 тисяч метрів після п'яти місяців експлуатації.

Компанія OMV розраховує, що розробка родовища дозволить їй збільшити видобуток газу в країні на 50%.

"Потенційні видобуті ресурси родовища становлять близько 48 ТВтч. Позитивний результат нашого відкриття є важливою новиною для OMV та її клієнтів. Оскільки ми продовжуємо працювати над нашою стратегією диверсифікації джерел постачання природного газу. Це нове відкриття робить важливий внесок у забезпечення природним газом наших клієнтів, особливо в Австрії, з очікуванням збільшення нашого місцевого видобутку ", - зазначив голова OMV Альфред Штерн.