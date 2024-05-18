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ПОЛІТИКА

Австрія відновить виплати ООН з допомоги палестинцям

18 травня 2024, 18:16
Австрія відновить виплати ООН з допомоги палестинцям
Фото: yugopolis.ru
Австрія виділила на 2024 рік для UNRWA €3,4 мільйона.

Австрія надасть кошти організації ООН з допомоги палестинцям UNRWA, які вона заблокувала після звинувачень у причетності співробітників агентства до нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС Австрії.

Рішення Відня ґрунтується на тому, що UNRWA представило план дій, у якому окреслені конкретні заходи, як покращити своє функціонування.

"Після ретельного аналізу представленого плану дій ми відновимо призупинені виплати", — пишуть в австрійському МЗС.

Австрія виділила на 2024 рік для UNRWA €3,4 мільйона. Перша виплата надійде влітку. Частину австрійських коштів спрямують на вдосконалення механізму внутрішнього аудиту агентства.

Австрія була однією з держав-донорів UNRWA, яка заморозила виплати після того, як у січні 2024 року Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям, які могли брати участь у нападі бойовиків Хамас на ізраїльську державу 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей, а 253 вивезли до сектора Гази.

Звинувачення Ізраїлю змусили 16 країн, включно зі США, призупинити фінансування агентства на $450 мільйонів. В UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних і почали внутрішнє розслідування.

У кінці січня Ізраїль заявив, що в UNRWA набагато більше членів Хамас — у нападі брали участь 190 співробітників. Ізраїльська армія 4 березня висунула нові звинувачення — в організації працюють понад 450 «військових оперативників» з Хамас та інших угруповань. Тель-Авів стверджував, що поділився цими розвідданими з ООН.

5 лютого генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпорядився створити незалежну групу для розслідуванняООН створила групу розслідування щодо Агентства для допомоги палестинцям. Працівників звинувачують у нападі на Ізраїль діяльності UNRWA. За чотири дні UNRWA заявила, що деякі її співробітники зробили зізнання про співпрацю з Хамас під тиском — їх змусили дати свідчення в ізраїльських вʼязницях. Скільки було таких людей — не вказується, але у звіті агентства детально описані факти жорстокого поводження.

ХАМАСООНАвстріяПалестинці

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