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Австрія виділить фінансову допомогу для відновлення України

12 жовтня 2023, 21:25
Австрія виділить фінансову допомогу для відновлення України
Джерело: lpnu.ua
"Австрія вкотре демонструє свою солідарність із країнами, які постраждали від кризи".

Австрія в рамках нещодавно запущеної спеціальної програми вирішила виділити 40 млн євро для допомоги Молдові та відновлення України.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів Австрії. 

"Світовий банк закриває прогалини у фінансуванні ремонту та реконструкції транспортної, енергетичної та медичної інфраструктури в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках нещодавно запущеної спеціальної програми для України та Молдови (SPUR) в рамках Міжнародної асоціації розвитку (IDA), філії Групи Світового банку, Австрія зобов'язалася інвестувати 30 мільйонів євро.

Крім того, через Цільовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF) обіцяно негайну додаткову підтримку в розмірі 10 мільйонів євро. Загалом Австрія виділяє ще 40 мільйонів євро на підтримку України та Молдови.

"Австрія вкотре демонструє свою солідарність із країнами, які постраждали від криз. Цими інвестиціями ми підкреслюємо нашу прихильність підтримці реконструкції та відновлення в Україні та Молдові", - сказав міністр фінансів Магнус Бруннер.

Австрія вже робила фінансові внески для підтримки народу України в минулому. Загалом до липня 2023 року двостороння та багатостороння допомога Австрії Україні склала 750 мільйонів євро.

"Беручи нові зобов'язання, Австрія підтверджує свою роль надійного партнера в міжнародному співтоваристві та наголошує на прихильності країни до миру і стабільності в Європі", - йдеться в Мінфіні.

 

 

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