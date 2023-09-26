Австрія виділить фінансову допомогу МАГАТЕ для роботи в Україні

Глава МЗС додав, що для надання допомоги важливій роботі МАГАТЕ в Україні Австрія виділить 1 млн євро.

Австрія виділить 1 млн євро для діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг .

"19 місяців тому росія жорстоко вторглася у свого суверенного сусіда Україну. Відтоді вона продовжує свої безвідповідальні та неприйнятні дії", - йдеться у заяві.

Він уточнив, що йдеться про грубе порушення статуту ООН, використання ядерних погроз і шантажу, а також розміщення ядерної зброї в білорусі.

"росія також продемонструвала крайню неповагу до основних принципів Агентства та його роботи в галузі ядерної безпеки, окупувавши Запорізьку АЕС", - додав Шалленберг.

Глава МЗС додав, що для надання допомоги важливій роботі МАГАТЕ в Україні Австрія виділить 1 млн євро. Також він заявив про повну підтримку МАГАТЕ і п'ять основних принципів, які Агентство розробило для України.

Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії рф.

Нещодавно Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.