Австрія виділить фінансову допомогу МАГАТЕ для роботи в Україні
Австрія виділить 1 млн євро для діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг .
"19 місяців тому росія жорстоко вторглася у свого суверенного сусіда Україну. Відтоді вона продовжує свої безвідповідальні та неприйнятні дії", - йдеться у заяві.
Він уточнив, що йдеться про грубе порушення статуту ООН, використання ядерних погроз і шантажу, а також розміщення ядерної зброї в білорусі.
"росія також продемонструвала крайню неповагу до основних принципів Агентства та його роботи в галузі ядерної безпеки, окупувавши Запорізьку АЕС", - додав Шалленберг.
Глава МЗС додав, що для надання допомоги важливій роботі МАГАТЕ в Україні Австрія виділить 1 млн євро. Також він заявив про повну підтримку МАГАТЕ і п'ять основних принципів, які Агентство розробило для України.
Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії рф.
Нещодавно Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.