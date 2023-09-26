Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Австрія виділить фінансову допомогу МАГАТЕ для роботи в Україні

26 вересня 2023, 12:34
Австрія виділить фінансову допомогу МАГАТЕ для роботи в Україні
Фото: yugopolis.ru
Глава МЗС додав, що для надання допомоги важливій роботі МАГАТЕ в Україні Австрія виділить 1 млн євро.

Австрія виділить 1 млн євро для діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг .

"19 місяців тому росія жорстоко вторглася у свого суверенного сусіда Україну. Відтоді вона продовжує свої безвідповідальні та неприйнятні дії", - йдеться у заяві.

Він уточнив, що йдеться про грубе порушення статуту ООН, використання ядерних погроз і шантажу, а також розміщення ядерної зброї в білорусі.

"росія також продемонструвала крайню неповагу до основних принципів Агентства та його роботи в галузі ядерної безпеки, окупувавши Запорізьку АЕС", - додав Шалленберг.

Глава МЗС додав, що для надання допомоги важливій роботі МАГАТЕ в Україні Австрія виділить 1 млн євро. Також він заявив про повну підтримку МАГАТЕ і п'ять основних принципів, які Агентство розробило для України.

Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії рф.

Нещодавно Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

війнаАвстріядопомогаМАГАТЕ

Останні матеріали

Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Політика
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
26 вересня 2023, 13:00
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Політика
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
26 вересня 2023, 09:00
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
Політика
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
25 вересня 2023, 19:05
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
Політика
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
25 вересня 2023, 14:00
Том Купер поки не розуміє, про який
Політика
Том Купер поки не розуміє, про який "прорив" на південному фронті говорять росіяни та українці
25 вересня 2023, 10:00
Політика
"Знімаю капелюха". Вдала операція по штабу чф рф у Севастополі, коли росіяни не можуть просунутися на фронті – Том Купер
23 вересня 2023, 14:00
Зіткнення в Нагірному Карабасі. росія зробила вигляд, що
Політика
Зіткнення в Нагірному Карабасі. росія зробила вигляд, що "нічого не бачить" – Том Купер
Переклад iPress – 22 вересня 2023, 23:16
Результати Нюрнбернга прямують на звалище. Чому не можна навіть думати про замирення з путіним – Ніколя Тензер
Політика
Результати Нюрнбернга прямують на звалище. Чому не можна навіть думати про замирення з путіним – Ніколя Тензер
22 вересня 2023, 19:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється