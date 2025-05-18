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Австрія виграла Євробачення-2025: результати фіналу

18 травня 2025, 09:15
Австрія виграла Євробачення-2025: результати фіналу
Фото: EPA/UPG
За результатами голосування гурт Ziferblat, який представляв Україну, посів 9 місце.
Переможцем "Євробачення 2025", гранд-фінал якого відбувся в ніч із 17-го на 18 травня у швейцарському Базелі, став представник Австрії JJ із піснею Wasted love. 
 
Про це стало відомо з офіційної трансляції на YouTube-каналі конкурсу.
 
JJ загалом здобув 436 балів. Друге місце посів Ізраїль із 357-ма балами, а третє – Естонія (356 балів). Фаворити конкурсу шведи KAJ фінішували лише четвертими. 
 
Україна опинилася на дев’ятому місці, набравши 218 балів. Її на конкурсі представляв гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. 
 
За результатами голосування Україна отримала 158 балів від глядачів та 60 від журі.
 
Україна отримала:
 
  • 5 балів від Швеції
  • 8 балів від Азейрбаджану
  • 5 балів від Словенії
  • 4 бали від Вірменії
  • 4 бали від Сан-Марино
  • 1 від Норвегії
  • 2 бали від Італії
  • 8 балів від Португалії
  • 2 бали від Латвії
  • 2 бали від Хорватії
  • 4 бали від Сербії
  • 2 бали від Іспанії
  • 4 бали від Ізраїлю
  • 2 бали від Литви
  • 6 від Грузії
  • 1 від Швейцарії
  • 0 балів від Мальти, Нідерландів, Люксембурга, Австрії, Франції, Латвії, Ірландії, Польщі, Чорногорії, Греції, Чехії, Великої Британії, Фінляндії, Австралії, Німеччини, Бельгії, Албанії, Ісландії, Кіпру та Естонії.
 
Наступне Євробачення відбудеться в одному з австрійських міст у травні 2026 року.

 

Євробаченнявійна в Україніросія окупанти

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