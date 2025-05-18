Австрія виграла Євробачення-2025: результати фіналу

За результатами голосування гурт Ziferblat, який представляв Україну, посів 9 місце.

Переможцем "Євробачення 2025", гранд-фінал якого відбувся в ніч із 17-го на 18 травня у швейцарському Базелі, став представник Австрії JJ із піснею Wasted love.

Про це стало відомо з офіційної трансляції на YouTube-каналі конкурсу.

JJ загалом здобув 436 балів. Друге місце посів Ізраїль із 357-ма балами, а третє – Естонія (356 балів). Фаворити конкурсу шведи KAJ фінішували лише четвертими.

Україна опинилася на дев’ятому місці, набравши 218 балів. Її на конкурсі представляв гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.