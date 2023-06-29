Австрія виступила проти надання гарантій безпеки для України

За словами канцлера Австрії, його країна виступатиме проти ухвалення безпекових гарантій для України на рівні ЄС.

Австрія виступатиме проти надання гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу і відмовиться дати свою згоду на такі зобов'язання.

Про це 29 червня заявив канцлер Австрії Карл Негаммер у кулуарах першого дня саміту ЄС.

Про це пише DW.

За його словами, аналогічну позицію нібито займають також Ірландія, Кіпр і Мальта.

"Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки) не можуть існувати", - сказав Негаммер.

Низка керівників країн ЄС напередодні дводенної зустрічі закликали Брюссель забезпечити гарантії безпеки Україні після закінчення розв'язаної росією війни. Ці гарантії могли б включати конкретні обіцянки військової допомоги або зобов'язання щодо допомоги в разі нападу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у короткому коментарі на тему гарантій безпеки заявив, що його країна "спільно з найближчими союзниками вже тривалий час веде такі дискусії з Україною" і продовжить їх.

Зазначається, що в проекті підсумкового комюніке учасників саміту країн ЄС мова йде не про гарантії безпеки, а про обіцянки в сфері безпеки. Це, зазвичай, не має на увазі пряму військову підтримку.

"Європейський Союз і держави-члени готові разом із партнерами зробити свій внесок у майбутні обіцянки в галузі безпеки щодо України, які допоможуть Україні у довгостроковій обороні, стримуванні актів агресії та протидії зусиллям щодо дестабілізації", - йдеться в проекті документа.