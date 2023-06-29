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ПОЛІТИКА

Австрія виступила проти надання гарантій безпеки для України

29 червня 2023, 21:57
Австрія виступила проти надання гарантій безпеки для України
Фото: yugopolis.ru
За словами канцлера Австрії, його країна виступатиме проти ухвалення безпекових гарантій для України на рівні ЄС.

Австрія виступатиме проти надання гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу і відмовиться дати свою згоду на такі зобов'язання.

Про це 29 червня заявив канцлер Австрії Карл Негаммер у кулуарах першого дня саміту ЄС.

Про це пише DW

За його словами, аналогічну позицію нібито займають також Ірландія, Кіпр і Мальта.

"Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки) не можуть існувати", - сказав Негаммер.

Низка керівників країн ЄС напередодні дводенної зустрічі закликали Брюссель забезпечити гарантії безпеки Україні після закінчення розв'язаної росією війни. Ці гарантії могли б включати конкретні обіцянки військової допомоги або зобов'язання щодо допомоги в разі нападу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у короткому коментарі на тему гарантій безпеки заявив, що його країна "спільно з найближчими союзниками вже тривалий час веде такі дискусії з Україною" і продовжить їх.

Зазначається, що в проекті підсумкового комюніке учасників саміту країн ЄС мова йде не про гарантії безпеки, а про обіцянки в сфері безпеки. Це, зазвичай, не має на увазі пряму військову підтримку.

"Європейський Союз і держави-члени готові разом із партнерами зробити свій внесок у майбутні обіцянки в галузі безпеки щодо України, які допоможуть Україні у довгостроковій обороні, стримуванні актів агресії та протидії зусиллям щодо дестабілізації", - йдеться в проекті документа.

ЄСНАТОАвстріягарантії безпеки

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