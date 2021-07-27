Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Австрія виступила проти приєднання Туреччини до військового проєкту ЄС

Стаття 2 договору чітко говорить, що третя держава має розділяти демократичні цінності ЄС і мати добросусідські відносини з ЄС
Відень виступив проти офіційного запиту Туреччини про участь в одному з флагманських проєктів ЄС в галузі оборони і безпеки, відомому як PESCO.
Австрія виступила проти приєднання Туреччини до військового проєкту ЄС Фото: yugopolis.ru
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Euractiv.
 
Член НАТО Туреччина подала заявку на участь у військовому проєкті ЄС щодо військової мобільності, попри напружені відносини з Грецією і Кіпром, у травні.
 
За словами міністра оборони Австрії Клаудії Таннер, Туреччина не відповідає вимогам щодо прийому третіх країн.
 
"Стаття 2 договору чітко говорить, що третя держава має розділяти демократичні цінності ЄС і мати добросусідські відносини з ЄС", - сказала Таннер німецькій газеті Welt am Sonntag.
 
Таннер також підкреслила, що зараз між Туреччиною і ЄС немає діалогу з ключових питань оборони і безпеки.
 
"Тому я не вірю, що Туреччина в найближчому майбутньому буде брати участь в оборонній політиці ЄС", - сказала Таннер.
 
ЄС почав приймати треті країни в PESCO восени 2020 року, щоб сприяти співпраці та взаємодії з партнерами по НАТО і "поліпшити військову мобільність всередині і за межами ЄС".
 
США, Канада і Норвегія вже беруть участь в проєкті PESCO.
 
У жовтні 2020 року ЄС погодив строгий набір політичних, юридичних і "істотних" умов, що дозволяють країнам, які не входять в Євросоюз, брати участь у спільних оборонних проєктах.
 
Зі свого боку Анкара заявила, якщо PESCO почне з "неправильній позиції" і створить нові лінії розділу, проєкт не буде успішним та не зробить свій внесок в трансатлантичну архітектуру безпеки.
 
Зростання напруженості у відносинах між Анкарою і Афінами також створює перешкоди для участі Туреччини в PESCO.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2021 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.