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Австрія закупить 12 бойових літаків Leonardo за €1 млрд

30 грудня 2024, 09:24
Австрія закупить 12 бойових літаків Leonardo за €1 млрд
Фото: yugopolis.ru
Ще тривають переговори з італійським урядом щодо укладення контракту.

Відень планує придбати 12 бойових літаків Leonardo M-346FA у рамках міжурядової угоди з Італією.

Про це повідомляється на сайті збройних сил Австрії.

"З придбанням літаків ми закриваємо значну прогалину в можливостях наших військово-повітряних сил. Ми не лише повертаємо 100% підготовки наших пілотів до Австрії, але й значно посилюємо нашу оборону повітряного простору. Це посилює захист Австрії, австрійського населення і нашого нейтралітету від загроз з повітря", - заявила міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер.

В збройних силах Австрії оголосили, що бюджетні кошти, необхідні для закупівлі, вже заплановані і затверджені у 2022 році у багаторічних фінансових рамках та плані розвитку "ÖBH 2032+".

Наразі тривають переговори з італійським урядом щодо укладення контракту.

В австрійській армії Leonardo M-346FA замінять шведські навчально-тренувальні літаки Saab 105, які були виведені з експлуатації у 2020 році, і будуть використовуватися для підготовки пілотів, підтримки сухопутних військ і протиповітряної оборони.

Leonardo M-346FA це багатофункціональні легкі винищувачі і штурмовики, які розробленим італійською компанією Leonardo. 

Начальник генштабу ЗС Австрії Рудольф Штрідінгер розказав в ефірі радіостанції Ö1, вартість контракту становитиме близько 1 млрд євро, включно із "супутніми витратами", зокрема на інфраструктуру. За його оцінками, перші літаки Leonardo M-346FA прибудуть до Австрії між 2027 і 2029 роками.

 
АвстріявинищувачіLeonardo

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