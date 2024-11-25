Австрійська компанія конфіскувала російський газ на суму €230 млн за арбітражним рішенням

13 листопада OMV заявила, що виграла арбітраж проти "Газпрому" на 230 млн євро.

Австрійська нафтогазова компанія OMV конфіскувала російський газ як оплату за арбітражним рішенням, за яким "Газпром" мав відшкодувати 230 млн євро.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія OMV була одним з небагатьох покупців російського газу в Європі після того, як "Газпром" втратив майже всіх своїх клієнтів після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.

13 листопада OMV заявила, що виграла арбітраж проти "Газпрому" на 230 млн євро у зв'язку з нерегулярними поставками до свого німецького підрозділу, і вживатиме заходів для негайного виконання рішення. Через три дні "Газпром" призупинив постачання блакитного палива австрійській компанії.

За даними трьох джерел, близьких до "Газпрому" і OMV, австрійська компанія конфіскувала поставки газу за жовтень на суму 230 млн євро.

За словами одного з джерел, близьких до "Газпрому", це був перший випадок, коли клієнт з Європейського Союзу не заплатив за газ.

Джерело, близьке до OMV, повідомило, що компанія розглядала отримання жовтневих поставок газу від "Газпрому" як останній шанс отримати кошти за арбітражним рішенням, якщо Україна зупинить транзит російського газу в січні.