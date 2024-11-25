Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Австрійська компанія конфіскувала російський газ на суму €230 млн за арбітражним рішенням

25 листопада 2024, 18:35
Австрійська компанія конфіскувала російський газ на суму €230 млн за арбітражним рішенням
Фото: ТАСС
13 листопада OMV заявила, що виграла арбітраж проти "Газпрому" на 230 млн євро.

Австрійська нафтогазова компанія OMV конфіскувала російський газ як оплату за арбітражним рішенням, за яким "Газпром" мав відшкодувати 230 млн євро.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія OMV була одним з небагатьох покупців російського газу в Європі після того, як "Газпром" втратив майже всіх своїх клієнтів після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.

13 листопада OMV заявила, що виграла арбітраж проти "Газпрому" на 230 млн євро у зв'язку з нерегулярними поставками до свого німецького підрозділу, і вживатиме заходів для негайного виконання рішення. Через три дні "Газпром" призупинив постачання блакитного палива австрійській компанії.

За даними трьох джерел, близьких до "Газпрому" і OMV, австрійська компанія конфіскувала поставки газу за жовтень на суму 230 млн євро. 

За словами одного з джерел, близьких до "Газпрому", це був перший випадок, коли клієнт з Європейського Союзу не заплатив за газ.

Джерело, близьке до OMV, повідомило, що компанія розглядала отримання жовтневих поставок газу від "Газпрому" як останній шанс отримати кошти за арбітражним рішенням, якщо Україна зупинить транзит російського газу в січні.

АвстріяГазпромгаз рф

Останні матеріали

Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Політика
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 11:56
Політика
"Біла гарячка" путіна і удар балістичною ракетою по Дніпру. Відповідь за знищення лояльних путіну командирів? – Том Купер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 23:56
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється