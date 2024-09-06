Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Австрійська компанія приховує інформацію про покупців двигунів, що потрапили до росії

06 вересня 2024, 08:11
Австрійська компанія приховує інформацію про покупців двигунів, що потрапили до росії
Фото: Freedman Club
Управління державної безпеки та розвідки Австрії почало розслідування та вже вивчає документи.

На російському тендері 2024 року були виявлені двигуни австрійської компанії Diamond Aircraft. За результатами торгів "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) поставив ці два двигуни "Ульяновскому институту гражданской авиации" на загальну суму 510 тис євро.

Про це пишуть аналітики проєкту Trap Aggressor, повідомляючи про те, що звернулись до австрійської компанії Diamond Aircraft за роз'ясненнями. 

Зазначається, що УЗГА знаходиться під санкціями США, ЄС та України, а в росії, крім виробництва та ремонту авіаційної техніки та вузлів для неї, завод збирає та розробляє БПЛА для збройних сил рф, зокрема, дрони «Форпост», "Застава". Щодо австрійської фірми, то Diamond Aircraft належить китайському холдингу – Wanfeng Auto Holding Group. 

Trap Aggressor звернувся до Diamond Aircraft з проханням повідомити, яка компанія купила ці два двигуни з унікальними серійними номерами, які згодом опинились в рф.  Тоді у Diamond Aircraft відповіли, що проводять внутрішнє розслідування, проте за два місяці так і не повідомили Trap Aggressor про його результати.

За даними австрійського медіа Kronen Zeitung, Управління державної безпеки та розвідки Австрії почало попереднє розслідування, ймовірно, про постачання продукції компанії Diamond Aircraft до рф. 

Іншими словами, у австрійської компанії є шанс потрапити під санкції США та Європи.

Австраліясанкціі проти росіївійна

Останні матеріали

росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Політика
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 08:42
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Cуспільство
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 00:00
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється