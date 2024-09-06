Австрійська компанія приховує інформацію про покупців двигунів, що потрапили до росії

Управління державної безпеки та розвідки Австрії почало розслідування та вже вивчає документи.

На російському тендері 2024 року були виявлені двигуни австрійської компанії Diamond Aircraft. За результатами торгів "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) поставив ці два двигуни "Ульяновскому институту гражданской авиации" на загальну суму 510 тис євро.

Про це пишуть аналітики проєкту Trap Aggressor, повідомляючи про те, що звернулись до австрійської компанії Diamond Aircraft за роз'ясненнями.

Зазначається, що УЗГА знаходиться під санкціями США, ЄС та України, а в росії, крім виробництва та ремонту авіаційної техніки та вузлів для неї, завод збирає та розробляє БПЛА для збройних сил рф, зокрема, дрони «Форпост», "Застава". Щодо австрійської фірми, то Diamond Aircraft належить китайському холдингу – Wanfeng Auto Holding Group.

Trap Aggressor звернувся до Diamond Aircraft з проханням повідомити, яка компанія купила ці два двигуни з унікальними серійними номерами, які згодом опинились в рф. Тоді у Diamond Aircraft відповіли, що проводять внутрішнє розслідування, проте за два місяці так і не повідомили Trap Aggressor про його результати.

За даними австрійського медіа Kronen Zeitung, Управління державної безпеки та розвідки Австрії почало попереднє розслідування, ймовірно, про постачання продукції компанії Diamond Aircraft до рф.

Іншими словами, у австрійської компанії є шанс потрапити під санкції США та Європи.