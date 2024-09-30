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ПОЛІТИКА

Австрійська проросійська ультраправа партія здобуває перемогу на виборах

30 вересня 2024, 16:59
Австрійська проросійська ультраправа партія здобуває перемогу на виборах
Фото: yugopolis.ru
На виборах зафіксували високу явку — 74,9%.

В Австрії на виборах до Національної ради — нижньої палати парламенту — лідирує ультраправа Австрійська партія свободи, яка здобула 29,2% голосів.

Такі попередні результати оголосив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер.

На виборах зафіксували високу явку — 74,9%. Свій голос віддали 4,8 мільйона з 6,3 мільйона громадян Австрії, які мають право на участь у виборах.

За попередніми результатами, вперше у повоєнній історії країни лідером стала ультраправа Австрійська партія свободи під керівництвом Герберта Кікля — 29,2%.

На другому місці — політсила нинішнього канцлера Карла Негаммера Австрійська народна партія із 26,5%. Соціал-демократична партія Австрії отримала 21%, а «зелені» та NEOS — 8% та 9%.

Партія Кікля має намір отримати близько 58 місць у 183-місцевому парламенті, політсила чинного канцлера — 52, а соціал-демократи — 41.

Остаточний результат виборів визначить Федеральне виборче відомство 16 жовтня.

Австрійська партія свободи співпрацювала з різного штибу російськими субʼєктами щонайменше з 2008 року. У грудні 2016 керівництво партії підписало офіційну угоду про "Кооперацію та співробітництво" з кремлівською партією влади "Єдина росія".

Кікль та його однодумці звинувачують НАТО у розвʼязанні війни росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни.

Австріявибори

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