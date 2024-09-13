Австрійське підприємство відмовилося від російського газу – Bloomberg

Wien Energie GmbH одне з останніх споживачів російського газу в Європі.

Головне комунальне підприємство Відня Wien Energie GmbH відмовилося від російського природного газу.

Компанія Wien Energie GmbH забезпечує енергією два мільйона людей у столиці Австрії та її околицях. Тепер у підприємстві заявили, що з 2023, вперше за останні десятиліття, відмовиться від російського палива.

Компанія отримала 10 терават-годин альтернативних джерел, що еквівалентно приблизно 12% національного споживання, з Північної Африки, та інших світових постачальників скрапленого природного газу.

"Через агресивну війну росії незалежність від російського газу має вирішальне значення для безпеки постачання. Всі домогосподарства, комерційні клієнти та електростанції будуть працювати на неросійському газі у 2025 році", – каже керівник фінансового управління Відня Петер Ханке.