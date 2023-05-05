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ПОЛІТИКА

Австрійський банк Raiffeisen втричі збільшив прибуток росії в першому кварталі – Reuters

05 травня 2023, 15:46
Австрійський банк Raiffeisen втричі збільшив прибуток росії в першому кварталі – Reuters
Австрійський банк працює в росії з часів розпаду Радянського Союзу і є 10-м найбільшим банком росії за розміром активів.

Австрійський Raiffeisen Bank International заявив, що його прибуток у рф збільшився більш ніж втричі в першому кварталі, частково завдяки зростанню процентних доходів.

Про це пише Reuters.

Європейський центральний банк вимагав від RBI згорнути свій високоприбутковий російський бізнес, повідомили Reuters джерела, і австрійський банк заявив, що працює над вирішенням цієї проблеми.

"Група продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Райффайзен банку в росії", - заявили в RBI, опублікувавши звітність, яка виявилася кращою, ніж очікувалося.

У росії прибуток після оподаткування склав 301 мільйон євро у порівнянні з 96 мільйонами євро роком раніше.

Вищий процентний дохід був отриманий, незважаючи на падіння обсягів кредитування на 24%, зазначили в банку. Зростанню прибутку також сприяло зміцнення рубля.

Загалом, російський бізнес згенерував понад 40% доходів RBI у цьому кварталі. Минулого року він генерував більше половини.

RBI вивчає стратегічні варіанти для бізнесу з моменту вторгнення Росії в Україну минулого року, але попереджає, що його зусилля можуть зайняти деякий час, пише агентство з посиланням на заяву фінустанови.

Австрійський банк працює в росії з часів розпаду Радянського Союзу і є 10-м найбільшим банком росії за розміром активів.

Кількість співробітників Райффайзен в росії зросла за квартал на 2,3% до 9 890 осіб, тоді як кількість клієнтів скоротилася на 13% до 3,2 млн.

РФприбутокRaiffeisen Bank

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