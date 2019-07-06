Автобус "Сарни-Київ" згорів дотла в Житомирській області

"Повідомлення надійшло від водіїв, які стали свідками загоряння. На місці події з'ясувалося, що вогнем повністю охоплено автобус"

Автобус Setra, який рухався за маршрутом "Сарни-Київ", згорів поблизу с. Новачки Коростенського району Житомирської області.

Подія трапилася на 135 км траси Київ-Ковель близько 14:00 7 червня, повідомляє прес-центр обласного управління ДСНС.

Пасажири і водій не постраждали і навіть встигли врятувати багаж.

"Повідомлення надійшло від водіїв, які стали свідками загоряння. На місці події з'ясувалося, що вогнем повністю охоплено автобус. Шестеро пасажирів і водій, що перебували всередині - не постраждали. Їх багаж теж залишився неушкодженим", - йдеться в повідомленні.

Зусиллями двох відділень рятувальників о 14:24 пожежу було локалізовано і о 15:40 - ліквідовано. Автобус знищений вогнем. Всього до ліквідації загоряння залучалось 7 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки, інформують рятувальники.



Фото: zt.dsns.gov.ua

За їхніми даними, попередня причина пожежі - коротке замикання в електромережі транспортного засобу. Остаточні обставини надзвичайної події встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у Польщі згорів автобус Київ-Прага, близько 70 українців евакуювали.