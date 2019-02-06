CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ11 червня представники компанії проведуть прес-конференцію в Києві, на якій розкажуть про плани співпраці з українськими автобусними компаніями та новий стандарт міжміських перевезень в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Автобусний лоукостер FlixBus планує надавати свої послуги в Україні
Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі, компанія FlixBus, оголосила про наміри вийти на український ринок
Фото: FlixBus
Зараз маршрути FlixBus сполучають понад 2000 населених пунктів у 29 країнах, щодня виконується близько 350 тисяч рейсів, йдеться в "Громадське".
Наприклад, поїздка з Варшави до Берліна на FlixBus коштує від 460 до 590 грн (до 20 євро).
У 2017 році компанія відкрила рейси з ЄС в чотири українських міста. Автобуси з Києва, Львова, Рівного та Житомира почали їздити до Польщі (Краків, Катовіце) і Чехії (Острава, Прага, Брно). Перевезення в Україну тоді здійснювала партнерка Flixbus – чеська компанія Umbrella.
Читайте також: Лоукости в Україні запустять понад 20 нових рейсів у першій половині 2019 року
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 06 2019 11:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені