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Автобусний лоукостер FlixBus планує надавати свої послуги в Україні

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі, компанія FlixBus, оголосила про наміри вийти на український ринок
11 червня представники компанії проведуть прес-конференцію в Києві, на якій розкажуть про плани співпраці з українськими автобусними компаніями та новий стандарт міжміських перевезень в Україні.
Автобусний лоукостер FlixBus планує надавати свої послуги в Україні Фото: FlixBus

Зараз маршрути FlixBus сполучають понад 2000 населених пунктів у 29 країнах, щодня виконується близько 350 тисяч рейсів, йдеться в "Громадське". 

Наприклад, поїздка з Варшави до Берліна на FlixBus коштує від 460 до 590 грн (до 20 євро).

У 2017 році компанія відкрила рейси з ЄС в чотири українських міста. Автобуси з Києва, Львова, Рівного та Житомира почали їздити до Польщі (Краків, Катовіце) і Чехії (Острава, Прага, Брно). Перевезення в Україну тоді здійснювала партнерка Flixbus – чеська компанія Umbrella.

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02 06 2019 11:35
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