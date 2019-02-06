Автобусний лоукостер FlixBus планує надавати свої послуги в Україні

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі, компанія FlixBus, оголосила про наміри вийти на український ринок

11 червня представники компанії проведуть прес-конференцію в Києві, на якій розкажуть про плани співпраці з українськими автобусними компаніями та новий стандарт міжміських перевезень в Україні.

Зараз маршрути FlixBus сполучають понад 2000 населених пунктів у 29 країнах, щодня виконується близько 350 тисяч рейсів, йдеться в "Громадське".

Наприклад, поїздка з Варшави до Берліна на FlixBus коштує від 460 до 590 грн (до 20 євро).

У 2017 році компанія відкрила рейси з ЄС в чотири українських міста. Автобуси з Києва, Львова, Рівного та Житомира почали їздити до Польщі (Краків, Катовіце) і Чехії (Острава, Прага, Брно). Перевезення в Україну тоді здійснювала партнерка Flixbus – чеська компанія Umbrella.

Читайте також: Лоукости в Україні запустять понад 20 нових рейсів у першій половині 2019 року