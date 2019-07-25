Автор відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка може потрапити за ґрати

У команді президента заявили, що за ролик загрожує до п'яти років позбавлення або обмеження волі.

"Пам'ятаєте провокаційне відео з вантажівкою, яке розмістив у своєму телеграм-каналі експрезидент Порошенко? Нацполіція порушила кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча"! Ба більше, за цей час старший слідчий з особливо важливих справ головного управління Нацполіції вже зібрав усю інформацію щодо звинувачень і ймовірного автора "шедеврального" відео", - йдеться в повідомленні команда президента у Facebook.

"Доля автора буде несолодкою - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Нацполіція працює максимально ефективно, і винні будуть покарані найближчим часом. А ми, своєю чергою, будемо розповідати про розвиток подій і зараз просимо максимальний репост", - додали в команді Зеленського.

Під час виборчої кампанії на президентських виборах у Telegram-каналі "Європейське майбутнє України" з'явилося відео, у якому Зеленського збиває фура, після цього на екрані з'являється зображення доріжки кокаїну і напис: "У кожного своя дорога".

Пізніше в мережі з'явилося продовження - відео, на якому фура проїжджає повз Зеленського, а наприкінці з'являється напис "З ним усе гаразд". Після того, як фура проїжджає, на людей зверху сиплеться білий порошок.

У штабі Порошенка заявили про непричетність до провокаційного відео. Поліція порушила справу за статтею ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). Також повідомляли про офіційний запит до Telegram, щоб видалити цей ролик.