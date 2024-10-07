Автоцивілка – захист автоводіїв від непередбачених витрат

Сьогодні кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на дорогах України не зменшується. Тому в разі аварії законодавчо закріплено право постраждалої сторони отримати компенсацію заподіяної їй фізичної та матеріальної шкоди. Кожен власник будь-якого транспортного засобу зобов'язаний щорічно укладати страховий договір автоцивілки, або ОСЦПВ (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності) у компанії, що має ліцензію на таку процедуру. Страховку оформляють до закінчення строку попередньої, щоб уникнути штрафу та вилучення машини.

Чому автоцивілка обов'язкова в Україні

Таке страхування призначене для захисту інтересів третіх осіб, які постраждали внаслідок ДТП, винуватцем чого став застрахований водій. Документ передбачає:

покриття витрат на відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров'ю, майну постраждалих водіїв, пасажирів або пішоходів;

обмеження відповідальності водія-винуватця ДТП, оскільки страхова компанія зобов'язана виплатити компенсацію потерпілим;

певні ліміти відповідальності, встановлені законодавством, які періодично переглядаються. Наразі страхова компанія виплачує 320 тисяч гривень за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю кожному потерпілому незалежно від їх кількості, та 160 тис. – за пошкоджене майно третьої особи.

Якщо збиток перевищує ліміт, винуватець ДТП повинен відшкодувати різницю зі власних коштів. Автоцивілка uniqa.ua не компенсує шкоду, заподіяну самому водію або його майну. Для цього призначене добровільне страхування КАСКО.

Якщо обов'язкова страховка відсутня або термін її щорічної дії закінчився, водієві-винуватцю ДТП доведеться виплачувати власні чималі кошти на компенсацію заподіяної шкоди третім особам. Постраждалі особи мають звернутися до страхової компанії для отримання виплат, представивши документи, що підтверджують факт аварії та розмір збитків.

Як оформити автоцивілку

Купити страховку можна:

в офісі страхової компанії, підготувавши документи (паспорт власника авто, його ідентифікаційний код, техпаспорт, посвідчення водія), заповнивши заявку, сплативши страховий внесок;

у форматі онлайн, попередньо розрахувавши суму за допомогою інтернет-калькулятора, де можна ввести дані про ваш транспортний засіб та отримати точну вартість поліса;

шляхом замовлення страховки в банку чи у страхового агента.

Електронний варіант зручніший у використанні. Він завжди під рукою у вашому смартфоні, а його наявність можна перевірити на сайті Моторного страхового бюро.

Скільки коштує автоцивілка

Ціна залежить від типу та моделі транспортного засобу, його місця знаходження, об’єму двигуна, віку та стажу водія, кількості років безаварійної їзди, мети використання авто. У страховій компанії UNIQA вам запропонують договір без франшизи з більшою сумою захисту, програму прямого врегулювання автоцивілки. Якщо грошових коштів, що виплачуються, виявиться недостатньо в порівнянні з реальними витратами на ремонт авто, скористайтеся розширеним варіантом поліса, який пропонує UNIQA.