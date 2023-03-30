Найбільший російський виробник автомобілів "Автоваз" переносить щорічну тритижневу літню відпустку на кілька тижнів через брак комплектуючих.

З травня цього року безперебійне виробництво автомобілів стане неможливим.

Про це повідомляє Reuters.

Автомобілебудування в рф сильно постраждало від санкцій і війни проти України.

Автоваз також був залежний від західних інвестицій, запчастин та партнерства.

Компанія заявила, що працює над створенням нових логістичних коридорів, а минулоріч навіть знайшла способи замінити понад 200 автомобільних запчастин, які деякі країни відмовилися експортувати до росії.

"Однак навесні 2023 року ряд постачальників запчастин повідомили Автоваз про припинення поставок і розірвали існуючі домовленості щодо підтримки поставок цьогоріч", – повідомили на підприємстві.

Тому тритижнева літня зупинка, яка раніше була запланована на кінець липня, тепер триватиме з травня по червень. Це дасть підприємству більше часу для створення запасів комплектуючих.

Минулого року заводи по всій росії разом виготовили лише 450 тисяч авто, що є найгіршим показником галузі з часів розпаду СРСР.