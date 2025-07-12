Axios: путін закликав Іран відмовитися від збагачення урану

Іран наполягає, що право на збагачення має бути збережено в рамках будь-якої угоди.

Президент росії владімір путін у приватних розмовах із президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Еммануелем Макроном та іранськими офіційними особами висловив підтримку новій ядерній угоді, яка передбачає повну відмову Тегерана від збагачення урану.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Хоча москва традиційно вважалася ключовим дипломатичним союзником Ірану у ядерному питанні та публічно підтримувала право Тегерана на збагачення, після нещодавнього 12-денного конфлікту між Ізраїлем та Іраном путін, за даними джерел, зайняв іншу позицію.

Три європейські й один ізраїльський чиновник повідомили, що кремль переконував Іран погодитися на модель "нульового збагачення" і поінформував про це також Ізраїль. "Ми точно знаємо, що саме це путін сказав іранцям", — зазначив високопоставлений ізраїльський посадовець.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, висловив зацікавленість в укладенні нової ядерної угоди з Іраном. За словами джерел, однією з основних умов Вашингтона стане повна заборона на збагачення урану на території Ірану.

Іран, зі свого боку, продовжує наполягати на збереженні права на збагачення в рамках будь-якої домовленості. Втім, як стверджують джерела, останніми тижнями путін неодноразово озвучував підтримку повної відмови від збагачення урану, вважаючи це умовою для деескалації та відновлення переговорів із США.

"путін би підтримав таку угоду. Він закликав іранців рухатися в цьому напрямку, щоб створити більш сприятливі умови для діалогу з Вашингтоном. Проте Тегеран відкинув цю пропозицію", — зазначив європейський чиновник.

Окрім того, росія заявила про готовність вивезти з Ірану весь високозбагачений уран та постачати Тегерану лише паливо з низьким рівнем збагачення (до 3,67%) для атомної енергетики та обмежені обсяги 20%-вого урану для наукових цілей.

На тлі активної військово-технічної співпраці між Іраном і росією у війні проти України, позиція путіна викликає напруження в Тегерані. Іранське керівництво, за словами джерел, розчароване браком реальної підтримки з боку москви під час конфлікту з Ізраїлем.

Тим часом спецпредставник Білого дому Стів Віткофф провів попередні консультації із заступником глави МЗС Ірану Аббасом Арагчі щодо можливої зустрічі для відновлення ядерних переговорів. Первинно обговорювалось проведення зустрічі в Осло, однак зараз сторони розглядають інші варіанти.

кремль, Білий дім і постійне представництво Ірану при ООН наразі утримуються від коментарів.