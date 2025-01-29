Аxios розповіли про перші укази Трампа

Як додає видання, наразі Трамп підписав 38 указів менш ніж за два тижні.

У перші дев’ять днів свого перебування на посаді Дональд Трамп видав низку виконавчих указів. Вони "не схожі ні на що в сучасній президентській історії".

"Трамп змінює федеральний уряд за допомогою кампанії односторонніх дій, що викликають шок і страх, які розширюють межі президентської влади", - зазначається в статті.

Що стосується цифр, то лише колишні президенти США Джо Байден і Гаррі Трумен видали понад 40 виконавчих указів за перші 100 днів перебування на посаді.

Як додає видання, наразі Трамп підписав 38 указів менш ніж за два тижні.

"Він зробив більше, ніж будь-який попередник на цьому початку їхнього президентства", - зазначає Аxios.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав низку указів у перші дні свого президентства. Зокрема, Трамп підписав указ про вихід США, другого за величиною викидів парникових газів у світі, з Паризької кліматичної угоди.

Крім того, багато з перших указів Трампа обмежували імміграцію.