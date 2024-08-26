Рейд на Курськ дав Україні перевагу - знищення західних озброєнь поверне її додому.

Росіяни говорять про серпневе прокляття, адже за роки, що минули після невдалого жорсткого перевороту 1991 року, який прирік Радянський Союз на розпад, літній місяць був позначений захопленнями влади, війнами, стихійними лихами, вбивствами, терористичними нападами та іншими подіями.

Про це йдеться в матеріалі The Times.

Цього року серед вражаючих подій - вторгнення українських військ у Курську область у поєднанні з хвилею потужних ракетних і безпілотних атак.

Вони вразили військові аеродроми, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи, центри зберігання палива і навіть столицю, москву. Вони потопили єдиний великий пором, що сполучає Крим, і цінний ударний підводний човен класу "Кіло", що стояв на якорі в нібито добре захищеному російському порту.

"Вони потопили єдиний великий пором, що сполучає Крим, і цінний ударний підводний човен класу "Кіло", що стояв на якорі в нібито добре захищеному російському порту. Інші цілі залишилися тліючими: червоні лінії, табу і упередження", - підкреслив він.

Аналітик процитував слова експерта з питань оборони аналітичного центру Policy Exchange Едварда Стрінгера, який заявив, що Україна "підірвала стару гру", - заявив консультант, який спеціалізується на європейській і трансатлантичній безпеці Едвард Лукас.

За його словами, Україна "підірвала стару гру".

"Це була повільна війна на виснаження, в якій західні союзники надавали достатню підтримку, щоб Україна не програла, але (в більшості випадків) накладали обмеження на використання наданої ними далекобійної зброї. Американські, німецькі та інші керівники побоювалися, що використання західної артилерії і ракет для ударів по цілях у глибині Росії зміцнить враження Кремля про те, що справжнім супротивником є НАТО, і призведе до небезпечної ескалації. Мовчазна мета полягала в тому, щоб конфлікт вичерпався на переговорах", - зауважив експерт. .

Він також вважає, що все вже не так, адже Україна не лише змінила ситуацію з росією, але й "збила з пантелику боязкість і песимізм її союзників".

Лукас говорить, що якщо Україні вдасться зупинити російські сили, то вона зможе заманити в "котел" 3 тисячі російських солдатів у Курській області.

"Потрапивши в полон, вони можуть стати корисною розмінною монетою для багатьох інших українських військовополонених, які перебувають в рф. Понад 130 000 людей були евакуйовані з Курська, поширюючи по всій росії свої розповіді про хаос і приниження - і підкреслюючи прірву між кремлівською машиною брехні і реальністю. путіну довелося вивести протиповітряну оборону з Криму, щоб захистити москву та інші населені пункти в глибинці росії", - зазначив консультант.

Найтривожнішим для кремля є те, що лідер найманців приватної армії "Паладін" Георгій Закревський розкритикував війну, називаючи путіна "так званим президентом". Він повторив незгоду, яка раніше лунала від іншого воєначальника Євгена Пригожина, чия спроба перевороту також сколихнула кремль.

"У своїй новій книзі "Падіння: Пригожин, путін і нова боротьба за майбутнє кремля" британський академік Марк Галеотті і російсько-американська журналістка Анна Арутюнян стверджують, що епізод з Пригожиним викрив "моральний та ідеологічний вакуум в серці путінізму". Його вбивство в серпні минулого року викрило не лише те, як працює система, пишуть вони, але й те, як вона починає давати збої", - додає Лукас.

За його словами, десятиліттями існуючою рисою росії є погане прийняття рішень, адже їхній режим не здатний реагувати на кризові ситуації.

"Ключ до успіху в російських організаціях - приховувати погані новини від боса. Ніхто не наважився сказати путіну напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році, що Україна буде воювати. Можна посперечатися, що ніхто не сказав йому в повному обсязі і вчасно, наскільки сильно "нацистський маріонетковий режим" у Києві шкодить росії зараз", - вважає Лукас.

Нразі Захід говорить про солідарність з Україною, однак здригається від того, що може бути перемогою: ймовірно, хаос у росії або заміна путіна на когось "гіршого".

"Азартна гра Зеленського повинна сконцентрувати наш розум. Подобається нам це чи ні, але наші фішки теж на столі", - підсумував аналітик.