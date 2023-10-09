Азербайджан надасть Україні обладнання для відновлення розподільних мереж

Азербайджан передасть ще одну партію допомоги.

Азербайджан до кінця року планує передати Україні обладнання для відновлення розподільних мереж.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Допомога енергетичному сектору України та поглиблення співпраці у нафтогазовій галузі стали основними темами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та Надзвичайного і повноважного Посла Азербайджанської Республіки в Україні Сеймура Мардалієва", - йдеться у повідомленні.

Галущенко сказав, що Україна дуже цінує співпрацю з Азербайджаном в енергетичному секторі, і дуже сподівається, що це співробітництво буде посилюватися.

Герман Галущенко подякував Азербайджану за надану підтримку українському енергетичному сектору, яка, зокрема, допомогла втримати енергосистему України минулої зими.

Азербайджан передасть ще одну партію допомоги

З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів.

До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.

Окрему увагу сторони приділили співробітництву в нафтогазовій галузі, зокрема питанням зберігання і транзиту ресурсів.

"Галущенко відзначив, що інтенсифікація співпраці України і Азербайджану у цій сфері не тільки дозволить окремим державам позбутися залежності від російських енергоносіїв, але й посилить енергетичну безпеку всього регіону", - додали у Міненерго.

Від початку російського вторгнення Баку надало Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги на загальну суму майже на 17 мільйонів доларів.

При цьому Азербайджан є одним із лідерів з гуманітарної допомоги в рамках відновлення енергосистеми України після ракетних ударів з боку росії.

У серпні стало відомо, що Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.