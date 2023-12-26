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Азербайджан об'явив двох дипломатів з Франції персонами нон грата

26 грудня 2023, 15:55
Азербайджан об'явив двох дипломатів з Франції персонами нон грата
Фото: 1news.az
Уряд Азербайджану оголосив персонами нон грата двох співробітників посольства Франції в Баку.

Про це йдеться в прес-релізі МЗС Азербайджану.

"26 грудня до Міністерства закордонних справ була викликана посол Французької Республіки в Азербайджанській Республіці Анн Буйон. Діям двох співробітників посольства Франції, які були несумісні з їхнім дипломатичним статусом і суперечили Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року, було висловлено рішучий протест, а також було доведено до відома посла Франції, що вони оголошені персонами нон грата урядом Азербайджану", - заявили в міністерстві. 

Там не уточнили, які саме дії дипломатів стали причиною цього рішення.

У відомстві додали, що ці дипломати мають залишити територію країни протягом 48 годин, і що французькій стороні було передану відповідну вербальну ноту.

 
Азербайджанперсона нон гратафранцузи

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