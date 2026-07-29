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Азербайджан передав Україні майже 40 тонн обладнання для критичної інфраструктури

29 липня 2026, 12:10
Азербайджан передав Україні майже 40 тонн обладнання для критичної інфраструктури
Фото: 1news.az
Це допомагає забезпечити функціонування як енергетичного сектору, так і іншої критичної інфраструктури в умовах постійної загрози російських атак.

З Азербайджану до України надійшло майже 40 тонн обладнання для підтримки роботи залізничників та критичної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Обладнання доставили через спеціальний хаб Міненерго, звідки майже щодня відправляють матеріали до різних регіонів України.

"Дякуємо Азербайджану та компанії STP Global Cable за солідарність з Україною та підтримку нашої критично важливої інфраструктури", – йдеться у повідомленні відомства.

Азербайджандопомога Українікритична інфраструктура

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