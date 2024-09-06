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Азербайджан планує розширити експорт газу в ЄС – Bloomberg

06 вересня 2024, 16:57
Азербайджан планує розширити експорт газу в ЄС – Bloomberg
Фото: УНН
Європа шукає нові газові угоди, щоб спробувати зміцнити поставки після того, як потоки з росії були скорочені в 2022 році.
Азербайджан веде переговори про розширення експорту природного газу ще щонайменше до трьох країн Європи, при цьому, можливо, експорт відбуватиметься через Україну.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна вже веде переговори з потенційними покупцями. Він зазначив, що Азербайджан уже постачає газ у вісім країн Європи і має угоду про подвоєння експорту до 2027 року.
 
Алієв також підтвердив, що Москва і Київ звернулися до нього з пропозицією сприяти транзиту газу через Україну в Європу, коли в грудні закінчиться термін дії ключової угоди.
 
"Ми просто хочемо підтримати ці країни (в Європі) і Україну. У нас є певний оптимізм, я думаю, що є підстави для прориву", - сказав він.
 
Європа шукає нові газові угоди, щоб спробувати зміцнити поставки після того, як потоки з росії були скорочені в 2022 році. Вони можуть ще більше скоротитися, коли наприкінці року закінчиться термін дії угоди, що дає змогу російському газу йти транзитом через Україну до Європейського Союзу, і поки що неясно, чи вдасться знайти обхідний шлях.
 
Одним із рішень для ЄС може стати заміна російських поставок на газ з іншої країни, наприклад, Азербайджану або Туреччини. Це дозволило б Україні продовжувати отримувати плату за транзит своєю мережею, а Європі - продовжувати отримувати газ.
 
Минулого року Азербайджан експортував 24 мільярди кубометрів природного газу, причому половина обсягу припала на Європу. Очікується, що цього року експорт до Європи сягне 13 мільярдів кубометрів, а найбільшим покупцем стане Італія. Іншими країнами-імпортерами азербайджанського газу є Греція, Болгарія, Румунія, Угорщина, Сербія, Словенія та Хорватія, які почали отримувати газ цього тижня.

 

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