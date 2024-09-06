Азербайджан планує розширити експорт газу в ЄС – Bloomberg

Європа шукає нові газові угоди, щоб спробувати зміцнити поставки після того, як потоки з росії були скорочені в 2022 році.

Азербайджан веде переговори про розширення експорту природного газу ще щонайменше до трьох країн Європи, при цьому, можливо, експорт відбуватиметься через Україну.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна вже веде переговори з потенційними покупцями. Він зазначив, що Азербайджан уже постачає газ у вісім країн Європи і має угоду про подвоєння експорту до 2027 року.

Алієв також підтвердив, що Москва і Київ звернулися до нього з пропозицією сприяти транзиту газу через Україну в Європу, коли в грудні закінчиться термін дії ключової угоди.