Вступ Азербайджану в організацію перебуває у роботі.

Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до БРІКС.

Про це повідомив прессекретар МЗС Азербайджану Айхан Гаджизаде, пише Report.

Зокрема, 3 липня в межах саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані було ухвалено спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджаном та Китаєм. Згідно з пунктом 4.5 декларації, азербайджанська сторона висловила бажання вступити до БРІКС, а китайська сторона привітала участь Азербайджану у співпраці БРІКС.

Про те, що вступ Азербайджану в організацію перебуває в роботі, також говорив азербайджанський посол у москві Полад Бюльбюль огли.

Варто зазначити, що БРІКС є міжурядовою організацією, яка була створена ще у 2006 році. До якої входять Бразилія, росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати.