Азербайджан провів парад у Нагірному Карабасі

Азербайджанський лідер Ільхам Алієв запевнив, що Баку вже "досяг того, чого прагнув" у цьому регіоні.

8 листопада у столиці Нагірного Карабаху відбувся військовий парад перемоги за участі президента Азербайджану.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".



Парад пройшов у місті Ханкенді. На параді крім Ільхама Алієва також були його дружина, віце-президент країни Мехрібан Алієва і син Гейдар.

Видання зазначає, що на параді показували не лише азербайджанську техніку, а й взяту як трофеї після бойових дій у Нагірному Карабаху. Також Алієв виступив із промовою та заявив, що Азербайджану "не потрібна" війна з Вірменією.

"Ми домоглися того, чого прагнули, відновили міжнародне право, відновили історичну справедливість, відновили нашу національну гідність, вказали ворогові на його місце", - сказав президент Азербайджану.

Військовий конфлікт у Нагірному Карабаху розпочався 19 вересня. Внаслідок одноденного зіткнення армія невизнаної Нагірно-Карабахської республіки капітулювала, а з регіону виїхало майже все вірменське населення – 120 тисяч осіб.