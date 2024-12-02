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ПОЛІТИКА

Азербайджан розпочав постачання газу до Словаччини

02 грудня 2024, 18:14
Азербайджан розпочав постачання газу до Словаччини
Фото: 1news.az
Як уточнили в SOCAR, постачання азербайджанського газу до Словаччини відбувається згідно з короткостроковим пілотним контрактом.

Азербайджанська нафтова компанія SOCAR почала постачати газ словацькому державному постачальнику енергоресурсів SPP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбуSOCAR.

"З 1 грудня 2024 року Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (SOCAR) розпочала постачання газу SPP, найбільшому державному постачальнику енергоресурсів Словаччини", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в SOCAR, постачання азербайджанського газу до Словаччини відбувається згідно з короткостроковим пілотним контрактом. Але компанії прагнуть розвивати довгострокову співпрацю.

Словаччина стала вже 12 країною, яка отримує азербайджанський газ. Також поставки продовжуються до: Туреччини, Грузії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини, Сербії, Словенії, Хорватії та Північної Македонії.

Угода між рф та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію закінчується наприкінці 2024 року. Тож Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, одним з них виявився Азербайджан.

росія казала, що готова продовжувати постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з рф щодо експорту газу через свої території.

газСловаччинаАзербайджанSocar

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